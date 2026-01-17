Haberler

Erzurum'da Snowbike Türkiye Şampiyonası öncesi sporcular antrenman yaptı

Erzurum'da Snowbike Türkiye Şampiyonası öncesi sporcular antrenman yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenecek olan Snowbike Türkiye Şampiyonası için 81 ilden 90 sporcu antrenman yaptı. Yarışlar, uluslararası bisiklet birliğine dahil edildi ve şampiyona sonucunda dereceye giren sporcular Fransa'da yapılacak Dünya Snowbike Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak.

Erzurum'da Palandöken Kayak Merkezi'nde yarın düzenlenecek olan Snowbike Türkiye Şampiyonası öncesinde sporcular antrenman yaptı.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun 2026 yılı faaliyet takviminde yer alan ve Erzurum'da ilk kez düzenlenecek yarışlara 81 ilden 90 sporcu katılıyor.

Sporcular, bin 200 metre uzunluğundaki kar üzerinde bisikletle yarışacakları şampiyona öncesinde, parkuru tanıdı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Dağ Bisikleti Teknik Kurulu Başkanı Mustafa Kocaman, AA muhabirine, geçen yıl sadece ulusal anlamda organize edilen Snowbike Şampiyonasının, uluslararası bisiklet birliğinin takvimine alındığını söyledi.

Kocaman, "Bizler de ilk defa yapıldığı için kayaklarla beraber onlara öncülük yapıp bu yarışı tamamlayacağız. 81 ilden 90 sporcuyla start vereceğiz. Büyük erkekler, büyük kadınlar, genç kadınlar, genç erkekler, yıldız erkek ve yıldız kızlardan oluşmaktadır. Bunun genelinde ise genel klasman erkek ve genel klasman kadın olmak üzere startlarımızı vereceğiz. Burada dereceye girecek arkadaşlar, Fransa'da yapılacak Dünya Snowbike Şampanyasıyla ilgili vize onayı var, kabul edildiğinde buradan 2 sporcuyu şampiyonaya götüreceğiz." diye konuştu.

Kayseri'den gelen sporculardan Kadir İbiş, geçen yıl ilk defa Balkan Şampiyonasına katıldığını belirterek "İlk defa milli takım olarak güzel bir sonuç elde ettik. Şubat ayında Fransa'da Dünya Snowbike Şampiyonası'na katılmayı hedefliyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." dedi.

Belinay Poyraz da bu spora yeni başladığını, hedefinin Fransa'daki şampiyonaya katılmak olduğunu anlattı.

Kaynak: AA / Faruk Küçük - Spor
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi

Trump, Grönland planına karşı çıkan 8 ülkeye ticaret savaşı açtı
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka'ya girdi

SDG unsurları kaçtı, Suriye ordusu kritik önemdeki kente girdi
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı

Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma personeli tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı

Babalarının kıydığı kardeşlerin cenazesinde anneden yürek yakan feryat
Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'ndaki oyuncular hayatlarında ilk defa kar görmenin şaşkınlığını yaşıyor

Hayatlarında ilk defa kar görmenin şaşkınlığını yaşıyorlar
Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı

Bir devrin sonu! 33 yıllık serüven sessiz sedasız bitti
Mahalleliyi canından bezdiren evden 168 ton çöp çıktı

İnanılmaz tablo: Kamyonların biri gitti biri geldi, tam 168 ton çıktı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı

Babalarının kıydığı kardeşlerin cenazesinde anneden yürek yakan feryat
Tottenham'a 90+3 şoku! Son 13 maçta 11'nci puan kaybı

İngiliz devine 90+3 şoku! Son 13 maçta 11'nci puan kaybı
Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular! Anneye korkunç tehdit

Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular