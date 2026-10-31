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Erzurum'da Short Track Federasyon Kupası 1'in 2. günü madalya töreniyle sona erdi

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Erzurum'da Short Track Federasyon Kupası 1'in 2. günü madalya töreniyle sona erdi
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Erzurum'da süren Short Track Federasyon Kupası 1 yarışmasının 2. günü, 500, 777 ve 1000 metre ile bayrak yarışlarıyla tamamlandı. Dereceye giren sporculara madalyaları Federasyon Yönetim Kurulu üyeleri ve Perfeks Bölge Başkanı takdim etti.

Erzurum'da devam eden Short Track Federasyon Kupası 1 yarışması 2. günü sona erdi.

Yarışmanın 2. gününde Junior D Kadınlar kategorisi 500 Metre, Junior D Erkekler kategorisi 500 metre, Junior C Kadınlar kategorisi 500 Metre, Junior C Erkekler kategorisi 500 metre, Women kategorisi 500 metre, Erkekler kategorisi 500 metre, Junior D Kadınlar kategorisi 777 Metre, Junior D Erkekler kategorisi 777 metre, Junior C Kadınlar kategorisi 1000 Metre, Junior C Erkekler kategorisi 1000 metre, Women kategorisi 1000 metre, Erkekler kategorisi 1000 metre, Junior C-D Karışık Bayrak, Junior C-D Kadınlar Bayrak Takımı, Junior C-D Erkekler Bayrak ve Women-Men Karışık Bayrak yarışlarında dereceye giren sporculara madalyalarını Buz Pateni Federasyon Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Hamdi Işık, Derya Aksoy ve Zekeriya Deniz ile Perfeks Bölge Başkanı İlker Özkara takdim ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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