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Erzurum'da İşitme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası Tamamlandı

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Erzurum'da düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası sona erdi. Şampiyonada dereceye giren sporcular, İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Erzurum'da, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen "İşitme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası" tamamlandı.

Erzurum'da gerçekleştirilen ve 14 ilden 38 sporcunun yer aldığı şampiyonada dereceye giren sporcular, 2-12 Mart tarihlerinde yapılacak "20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları"nda Türkiye'yi temsil edecek.

Başhakem İbrahim Yılmaz, AA muhabirine, İşitme Engelli Satranç Şampiyonası'nın sonuna geldiklerini söyledi.

Şampiyonanın kadın ve erkek olmak üzere 2 kategoride yapıldığını anlatan Yılmaz, "Kadınlarda 6 tur, erkeklerde 5 tur yapıldı. Tur sonucu dereceye giren sporcular, Türkiye İşitme Engelli Milli Takımı'na seçildi." dedi.

Dereceye giren sporcuların madalyalarını aldığını dile getiren Yılmaz, sporcuların 2-12 Mart tarihlerinde Erzurum'da düzenlenecek "20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları"nda Türkiye'yi temsil edeceğini aktardı.

Seçmelerde milli takıma girmeye hak kazanan sporcular şöyle:

Erkekler

1- Ahmet Taha İnal

2- Ahmet Oğuz Coşar

3- Oktay Kılıç

4- Mahfuz Ateş

5- Onur Üzülgü

6- Alparslan Coşar

Kadınlar

1- Ayşe Uyanık

2- Fatma Çapaklı

3- Gizem Son Uyanık

4- Melike Yenice

Kaynak: AA / Spor

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