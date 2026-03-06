Haberler

FIS SBX Snowboard Dünya Kupası başladı

Güncelleme:
15 farklı ülkeden 300 sporcunun katılımıyla Erzurum'da, Palandöken Kayak Merkezi'nde FIS SBX Snowboard Dünya Kupası başladı. Sporcular, dereceye girebilmek için eleme ve final yarışlarında mücadele edecek.

Erzurum'da, 15 farklı ülkeden 300 sporcunun katılımıyla FIS SBX Snowboard Dünya Kupası başladı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen organizasyon için hazırlanan pistlerde sabah ilk yarışmalar yapıldı.

Organizasyon kapsamında sporcular, eleme ve final yarışlarında dereceye girebilmek için mücadele edecek.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri
500

