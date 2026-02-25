Haberler

Erzurum'da polisler öğrencilerle "halı saha maçı" yaptı

Güncelleme:
Erzurum'da polis, üniversite adayı gençlerle halı sahada futbol maçı yaparak dostluk ve kardeşlik mesajı verdi. Maçın kazananlarına kupa ve hediyeler verildi.

Erzurum'da polisler, üniversite adayı öğrencilerle halı sahada futbol maçı yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği koordinesinde, Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi kapsamında ilçede etkinlik düzenledi.

Maçı kazanan liseli öğrencilere kupa ve çeşitli hediyeler verildi.

Emniyetin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda etkinliğe ilişkin şunlar kaydedildi:

"Futbolun dostluk, kardeşlik ve fair-play ruhunu yansıtan birleştirici yönü vurgulanmış, sporun gençleri olumlu alışkanlıklara yönlendiren önemli bir unsur olduğu belirtilerek emniyet teşkilatının gençlerin her zaman yanında olduğu mesajı verilmiştir. Bu etkinlikle gençlerin sosyal yönlerinin desteklenmesi, spor yoluyla olumlu alışkanlıklar kazanmaları ve güvenli bir gelecek inşa edilmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır."

Kaynak: AA / Talha Koca
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

