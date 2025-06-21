Erzurum'da Dostluk Maçı Düzenlendi

Erzurum'da şehri yöneten bürokrasi ile Erzurum Off-Road Doğa Sporları ve Macera Ekibi halı sahada maç yaparak dostluk görüntüleri sergiledi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Erzurum Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve diğer yöneticilerden oluşan takım Erzurum Off-Road Doğa Sporları ve Macera Ekibi halı sahada karşılaştı. Oldukça çekişmeli ve bol gollü geçen maçta zaman zaman güzel hareketler ayakta alkışlandı. Maç sonunda verilen mesajlar sporun birleştirici ruhu üzerine oldu.

Erzurum Off-Road Doğa Sporları ve Macera Ekibi Başkanı Lokman Toptaş, anlamlı bir etkinliğe daha imza attıklarını ifade ederek, "Erzurum Valiliği, 9. Kolordu Komutanlığı, Atatürk Üniversitesi ve Cumhuriyet Başsavcılığı ve Erzurum Macera Offroad Doğa Sporlar Kulübü'nün birlikte organize etmiş olduğu 'Dostluk kazansın' sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapılan halı saha maçında dostluk kazandı. Bu tür sportif faaliyetlerin devam edeceği ve bunun daha yaygın hale getirilmesi için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu. - ERZURUM