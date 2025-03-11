Ece Gürel'in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu

Bu insanlar ne yapıyor? Ece'nin kaybolduğu ormandan garip görüntüler
Trump ile Zelenskiy kavga etmişti! Değerli mineral anlaşması imzalanıyor

Görüşmeler başladı! Trump istediğini alıyor
Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı

İki CHP'li belediyeye terör soruşturması! Onlarca gözaltı var
SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak

8 maddelik anlaşmada çarpıcı detay! Tarihi adım bugün atılıyor

Erzurum'da Badminton Aday Hakem Kursu Düzenlendi

Erzurum'da Badminton Aday Hakem Kursu Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Erzurum'da 8-9 Mart 2025 tarihlerinde düzenlenen Aday Hakem Kursu'na 45 kursiyer katıldı. Kurs, teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Erzurum'da aday hakem kursu düzenlendi.

8-9 Mart 2025 tarihleri arasında Erzurum'da Badminton Aday Hakemlik Kursu düzenlendi. Eğitmenliğini Ulusal hakemlerden İlhan Uğur'un yaptığı kursa 45 kursiyer katıldı.

Badminton Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Esra Durak, Erzurum GSİM'nin ev sahipliğinde yapılan Badminton hakem kursunun 8 Martta teorik eğitim, 9 Mart'ta ise Palandöken Spor Salonunda uygulama eğitimi yapıldığını belirterek, "Eğitimlerin ardından hakem kursunda sınav yaptık. Kursumuzu 45 kişiyle çok güzel ve verimli bir şekilde tamamladık. Eğitim veren Badminton Federasyonundan İlhan Uğur hocamıza, İl Müdürümüz Levent Çakmur'a, Spor Hizmetleri Müdürümüz Erdoğan Dönmez'e desteklerinden dolayı badminton il temsilciliği olarak çok teşekkür ediyoruz. Her daim yanımızda olan antrenör Ömer Akman hocamıza, Kars il temsilcisi Yağmur hocamıza ve tüm kursiyerlerimize teşekkürler başarılar dileriz. Erzurum'a ve diğer illerimize hayırlı olsun" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Resmen vahşet! Eski sevgilisinin başını defalarca yere vurdu
img

Akıma Nurgül Yeşilçay da dahil oldu, gören mest oldu
img

Süper Lig devinden reddedemeyeceği bir teklif aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
Eski sevgilisini sokak ortasında vahşice katletti! Başını defalarca yere vurdu

Resmen vahşet! Eski sevgilisinin başını defalarca yere vurdu
Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Görüntüyü izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Aldığı ürünün fiyatını öğrenince kasada bırakmak zorunda kaldı

Aldığı ürünün fiyatını öğrenince kasada bırakmak zorunda kaldı
21 şubesine astığı pankartla tartışmalara noktayı koydu

21 şubesine astığı pankartla tartışmalara noktayı koydu
Altın için çöküş senaryosu konuşulmaya başlandı

Altın için çöküş senaryosu konuşulmaya başlandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.