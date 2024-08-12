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Erzurum'da Atasporu Cirit Maçları Devam Ediyor

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Anadolu'da "Atasporu" olarak ifade edilen ve dört mevsim oynanan cirit maçları Erzurum'da nefes kesmeye devam ediyor. Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları savaş oyunu olarak bilinen cirit sporu, Erzurum'da yaz ve kış kulüplerarası düzenlenen müsabakalarla yaşatılıyor.

Anadolu'da "Atasporu" olarak ifade edilen ve dört mevsim oynanan cirit maçları Erzurum'da nefes kesmeye devam ediyor.

Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları savaş oyunu olarak bilinen cirit sporu, Erzurum'da yaz ve kış kulüplerarası düzenlenen müsabakalarla yaşatılıyor. Gün geçtikçe sayıları artan cirit sahalarının kadın hakemleri, centilmence yapılan müsabakaları ile bilinen ata sporunun yaşatılmasına katkı sunuyor.

Her atın kendi çipi var

Resmi cirit maçları başlamadan önce hem sporcular hem de atlar hakemler tarafından kontrolden geçiyor. Maçlarda cirit takımlarındaki atlara çip kontrolü yapılıyor. Müsabaka öncesi hakemler, cihazla atların boyun derisi altındaki çiplerdeki numaralarla takım listesindeki numaraları karşılaştırıyor. Bu arada yan hakemlerin önemli bir kısmının kadın olması ve yönetim ciddiyetlerinden tek bir saniye bile taviz vermemeleri gözlerden kaçmıyor.

Hem özel hem de resmi maçlar oynanıyor

Emrullah Yiğit Çakır Cirit Sahası'nda hafta sonları oynanan resmi ve özel maçlar, atlı spor kulüplerinin kıyasıya mücadelesine sahne oluyor. Varlığını ve heyecanını kaybetmeden sürdüren geleneksel spor dallarından en önemlilerinden biri olan atlı cirit, Erzurum'da hem oynanmaya hem de izlenmeye devam ediyor. Havanın güzel olmasını fırsat bilen Erzurumlu cirit severler, takımların verdikleri rekabet dolu maçlarını izlemek için sabahın erken saatlerinde cirit sahasına geliyor. Türkiye'nin birçok bölgesinde oynanmasına rağmen cirit atları ve sporcularının en yoğun olduğu şehirlerin başında gelen Erzurum'da dostluk maçlarının yanı sıra resmi lig müsabakaları da yapılıyor.

Cirit kurallarına güvenlik ayarları

Geleneksel tarzda (kara cirit) oynanan atlı cirit maçlarının aksine resmi mücadelelerde her türlü güvenlik önlemi alınıyor. Atların boyun kısımlarına yerleştirilen özel çiplerle her maç öncesi gerekli bilgiler alınıp, buradaki veriler onaylandıktan sonra yarışmalarına izin veriliyor. Birkaç yıl öncesine kadar kask kullanılmayan atlı cirit maçlarında sporcuların güvenlik önlemi noktasında bunu kullanması artık mecburi oldu. Yine yapılan düzenleme ile sporcuların rakibine atmaya çalıştığı ciritin (sopa) uç kısmına plastik bir ekleme yapıldı. Böylece yaralanma ve kazaların da önüne geçilmesi amaçlanıyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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