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Erzurum'da Alp Disiplini Minikler Festivali Yapıldı

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Türkiye Kayak Federasyonu 2023-2024 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini Minikler Festivali, Erzurum'da gerçekleştirildi. Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen yarışlara 126 sporcu katıldı. Yarışlar sonucunda dereceye giren sporcular açıklandı.

Türkiye Kayak Federasyonu 2023-2024 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini Minikler Festivali, Erzurum'da yapıldı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışlara birçok ilden gelen 126 sporcu katıldı.

Yarışlar sonunda dereceye giren sporcular şöyle:

10 yaş kızlar:

1- Beren Kolbaş

2- Naz Kalafatoğlu

3- Melisa Tümer

10 yaş erkekler:

1- Mert Üresin

2- Kemal Yaman

3- Aras Ergün

9 yaş kızlar:

1- Buse Şükran

2- Ada Süllü

3- Beren Talay

9 yaş erkekler:

1- Eren Şaul

2- Ahmet Kerem

3- Çetinkaya Bora Üresin

8 yaş kızlar:

1- Serin Bilici

2- Masal Öksüz

3- Melike Zümra Güler

8 yaş erkekler:

1- Fuat Alp Sayar

2- Kerem Hayali

3- Can Öğücü

-7 yaş kızlar:

1- Duru Kerimoğlu

2- Elif Duru Çalbıyık

3- Asya Naz Güldüren

7 yaş erkekler:

1- Mert Tümer

2- Mert Ayder Kazova

3- Bora Çitil

Kaynak: AA / Spor

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