Erzurum'da Alp Disiplini Minikler Festivali Yapıldı
Türkiye Kayak Federasyonu 2023-2024 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini Minikler Festivali, Erzurum'da gerçekleştirildi. Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen yarışlara 126 sporcu katıldı. Yarışlar sonucunda dereceye giren sporcular açıklandı.
Türkiye Kayak Federasyonu 2023-2024 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini Minikler Festivali, Erzurum'da yapıldı.
Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışlara birçok ilden gelen 126 sporcu katıldı.
Yarışlar sonunda dereceye giren sporcular şöyle:
10 yaş kızlar:
1- Beren Kolbaş
2- Naz Kalafatoğlu
3- Melisa Tümer
10 yaş erkekler:
1- Mert Üresin
2- Kemal Yaman
3- Aras Ergün
9 yaş kızlar:
1- Buse Şükran
2- Ada Süllü
3- Beren Talay
9 yaş erkekler:
1- Eren Şaul
2- Ahmet Kerem
3- Çetinkaya Bora Üresin
8 yaş kızlar:
1- Serin Bilici
2- Masal Öksüz
3- Melike Zümra Güler
8 yaş erkekler:
1- Fuat Alp Sayar
2- Kerem Hayali
3- Can Öğücü
-7 yaş kızlar:
1- Duru Kerimoğlu
2- Elif Duru Çalbıyık
3- Asya Naz Güldüren
7 yaş erkekler:
1- Mert Tümer
2- Mert Ayder Kazova
3- Bora Çitil