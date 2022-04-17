Erzncan'ı BAL'da Ulalarspor temsil edecek

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'ı Bölgesel Amatör Liginde (BAL) Kavakyoluspor'u 3-1 yenen Ulalarspor temsil edecek.

Erzincan'ı 2022-2023 Futbol Sezonunda BAL'da temsil etmek için Ulalarspor ile Kavakyoluspor Play-Out maçında karşılaştı. 2021-2022 Futbol Sezonun (BAL) Bölgesel Amatör Ligini 5. sırada tamamlayan Ulalarspor, Erzincan Amatör Ligi Şampiyonu olan Kavakyoluspor ile Müstakil Atletizm Pisti sahasında Play-Out maçı oynadı. Ulalarspor takımının 3-1 kazandığı karşılaşmada golleri 17. dakikada Yunus Emre Tok, 28 ve 57. dakikalarda ise Talha Kabakc kaydederken, Kavakyoluspor adına 71.dakikada Muhammed Kahraman attı. Maçı, Amasya Bölgesi Hakemi Aslan Gökhan yardımcıları Arslan Sevinç ile Sadettin Ebrar ile yönetti. Baraj maçını kazanan Ulalarspor 2022-2023 futbol sezonunda Erzincan'ı BAL liginde temsil edecek. Maçı 3-1 kaybeden Kavakyoluspor önümüzdeki sezon Erzincan 1. Amatör Kümede tekrardan mücadele edecek. - ERZİNCAN