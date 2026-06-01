Erzincanspor'da Ahmet Yıldırım ile yollar ayrıldı

TFF 2. Lig ekiplerinden Erzincanspor'da teknik direktör Ahmet Yıldırım ile yollar ayrıldı.

Açıklamada, "Kulübümüzde görev yaptığı süre boyunca göstermiş olduğu emek, özveri ve katkılarından dolayı Teknik Direktörümüz Ahmet Yıldırım'a ve değerli ekibine teşekkür ederiz. Erzincanspor ailesi olarak, birlikte geçirdiğimiz süreçte kulübümüze sundukları hizmetlerden dolayı kendilerine şükranlarımızı sunuyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekipte teknik direktör arayışlarında sona yaklaşıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Kulüp Başkanı Alaattin Yavuz Güneş'in İstanbul'da teknik direktör Mustafa Sarıgül ile gerçekleştirdiği görüşmeler olumlu geçti. Tarafların büyük ölçüde prensip anlaşmasına vardığı ve görüşmelerin son aşamaya geldiği belirtildi.

Mustafa Sarıgül'ün önümüzdeki günlerde Erzincan'a gelerek kulüp yönetimiyle son detayları görüşmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atmasının beklendiği öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı