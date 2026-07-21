Erzincanspor 4 oyuncuyla anlaşma sağladı
TFF 2. Lig ekibi Erzincanspor, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Buğra Akçagün, Talha Yakın, İsmet Yumakoğulları ve Ozan Papaker ile resmi sözleşme imzaladı.
TFF 2. Lig ekiplerinden Erzincanspor, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında 4 futbolcuyla resmi sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Buğra Akçagün, Talha Yakın, İsmet Yumakoğulları ve Ozan Papaker ile anlaşmaya varıldı.
Gerçekleştirilen imza töreniyle resmi sözleşmeye imza atan 4 futbolcu, yeni sezonda Erzincanspor'un başarısı için mücadele edecek. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı