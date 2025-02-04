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Erzincanlı Sporcular Fajr International Challenge 2025 Turnuvasında İki Gümüş Madalya Kazandı

Erzincanlı Sporcular Fajr International Challenge 2025 Turnuvasında İki Gümüş Madalya Kazandı
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28 Ocak-02 Şubat 2025 tarihleri arasında İran'da düzenlenen Fajr International Challenge 2025 Badminton Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil eden Erzincanlı sporcular, 2 gümüş madalya ve bir beşincilik kazandı. Turnuvada başarı gösteren sporcular, olimpiyatlara katılım için önemli bir adım attı.

28 Ocak-02 Şubat 2025 tarihleri arasında İran'da yapılan Fajr International Challenge 2025 Badminton Turnuvası 28 ülkenin katılımı ile yapıldı. Büyükler A Milli Takımını temsil eden Erzincanlı sporcular oynanan maçlar sonucunda Türkiye'ye 2 gümüş madalya, bir de beşincilik kazandırdı.

Düzenlenen turnuvada Türkiye'yi temsil eden Erzincanlı milli sporculardan;

Nazlıcan İnci - Bengisu Erçetin, Çift Kadınlar Kategorisinde gümüş madalya

Emre Sönmez - Yasemen Bektaş, Karışık Çiftler Kategorisinde gümüş madalya

kazandılar.

Tek bayanlarda ise Zehra Erdem turnuvayı beşinci sırada bitirdi.

Erzincan Valiliğinden yapılan paylaşımda "Olimpiyatlara katılım için yüksek puan veren bu turnuvadan başarıyla ayrılarak olimpiyatlara katılım yolunda iyi bir adım atan sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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