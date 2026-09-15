Erzincanlı karatecilerden Türkiye Yıldızlar Ligi’nde 13 madalya

Erzincanlı sporcular, Kars'ta düzenlenen Türkiye Karate Yıldızlar Ligi 2. Etap Müsabakaları'nda 4 altın, 1 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazandı.

"Değer Erzincan" projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren sporcular, farklı yaş ve sıkletlerde mücadele etti.

Organizasyonda Hayrunnisa Eren (11 yaş, 32 kilo), Elif Sude Selçuk (11 yaş, 35 kilo), Miraç Alp Korkmaz (11 yaş, 38 kilo) ve Enes Talha Öğütçü (12 yaş, 52 kilo) Türkiye birincisi oldu.

Çağan Bağcı (11 yaş, 45 kilo) Türkiye ikinciliği elde ederken, Seher Nur Akdemir (9 yaş, 26 kilo), Elif Buğlem Dinç (11 yaş, 32 kilo), Cihangir Karakaya (11 yaş, 42 kilo), Yiğit Emre Eryılmaz (11 yaş, 45 kilo), Osman Ayhan (11 yaş, 52 kilo), Arda Mehmet Özdal (12 yaş, 40 kilo), Zeynep Miray Bingöl (13 yaş, 44 kilo) ve Yusuf Ayaz Gülsever (13 yaş, 45 kilo) Türkiye üçüncüsü oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı