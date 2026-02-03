Haberler

Erzincanlı halterci Özbay Türkiye üçüncüsü oldu

Erzincanlı halterci Özbay Türkiye üçüncüsü oldu
Tokat'ta düzenlenen Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nda Erzincan'ı temsil eden İbrahim Özbay, 79 kilo kategorisinde bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu. Erzincan Valiliği, Özbay'ın başarısını kutladı.

Tokat'ta düzenlenen Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nda, Erzincan'ı temsil eden sporcu İbrahim Özbay, 79 kilo kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Özbay'ın elde ettiği derecenin kentin spor şehri kimliğine değer kattığı vurgulanarak, başarılı sporcu ile antrenörleri tebrik edildi. Açıklamada ayrıca, spor alanında elde edilen her başarının "Değer Erzincan" vizyonuna güç kattığı ifade edildi.

Şampiyonadan bronz madalya ile dönen İbrahim Özbay'ın başarısı, Erzincan spor camiasında memnuniyetle karşılandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
