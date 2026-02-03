Erzincanlı halterci Özbay Türkiye üçüncüsü oldu

Tokat'ta düzenlenen Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nda, Erzincan'ı temsil eden sporcu İbrahim Özbay, 79 kilo kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Özbay'ın elde ettiği derecenin kentin spor şehri kimliğine değer kattığı vurgulanarak, başarılı sporcu ile antrenörleri tebrik edildi. Açıklamada ayrıca, spor alanında elde edilen her başarının "Değer Erzincan" vizyonuna güç kattığı ifade edildi.

Şampiyonadan bronz madalya ile dönen İbrahim Özbay'ın başarısı, Erzincan spor camiasında memnuniyetle karşılandı. - ERZİNCAN