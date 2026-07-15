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Erzincanlı milli sporculardan uluslararası turnuvada 9 madalya

Erzincanlı milli sporculardan uluslararası turnuvada 9 madalya
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Erzincanlı milli sporcular, İstanbul Youth Open Uluslararası Turnuvası'nda 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Erzincanlı milli sporcular, İstanbul'da düzenlenen İstanbul Youth Open Uluslararası Turnuvasında 9 madalya kazanarak Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

Ata Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda milli takım forması giyen Erzincanlı sporcular, 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya elde etti.

15 yaş altı kategorisinde mücadele eden Kağan Erçetin, tek erkeklerde ve karışık çiftlerde altın madalya kazanırken, Asya Çınkır çift bayanlarda altın, karışık çiftlerde ise gümüş madalya elde etti.

Muhammed Efe Erçetin ise karışık çiftlerde gümüş, çift erkeklerde bronz madalyanın sahibi oldu.

13 yaş altı kategorisinde Elif Yağmur Uçar, çift kızlarda bronz madalya kazandı.

11 yaş altı kategorisinde mücadele eden Eylül Derin Akar ile Maysa Çınkır ikilisi de çift kızlarda bronz madalya elde etti.

Milli takım antrenörleri Murad Sönmez ve Uğur Erçetin, Erzincanlı sporcuların uluslararası organizasyonda Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini belirterek, her yaş grubunda milli takıma sporcu kazandırmanın ve sporcuların ülkeye madalya getirmesinin gururunu yaşadıklarını ifade etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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