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Erzincanlı boksörden Türkiye üçüncülüğü

Erzincanlı boksörden Türkiye üçüncülüğü
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Amasya'da düzenlenen U-17 Ferdi Türkiye Boks Şampiyonası'nda Erzincanlı sporcu Yağmur Palut, 57 kiloda bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Amasya'da düzenlenen U-17 Ferdi Türkiye Boks Şampiyonası'nda mücadele eden Erzincanlı sporcu Yağmur Palut, 57 kiloda bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Şampiyonada Erzincan'ı temsil eden Yağmur Palut, 57 kilo U-17 Yıldızlar kategorisinde ringe çıktı.

Rakipleri karşısında başarılı performans sergileyen Palut, şampiyonayı Türkiye üçüncüsü olarak tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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