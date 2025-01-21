Erzincanlı Atıcılardan Murat Yılmaz Federasyon Kupası'nda Başarı

Mersin Erdemli'de düzenlenen Havalı Silahlar Murat Yılmaz Federasyon Kupası müsabakalarında yarışan Erzincanlı atıcılık sporcuları dereceye girdi.

Sporculardan; Genç Erkekler Havalı Tüfek disiplininde yarışan Galip Berat Afal Türkiye şampiyonu,

Yıldız Bayanlar (B) Havalı Tüfek disiplininde yarışan sporcu İrem İlkay Badur Türkiye üçüncüsü,

Genç Erkekler Tüfek branşından takım olarak yarışan sporcular Galip Berat Afal, Kerim Can Karanlık ve Berat Kütük ise Türkiye üçüncüsü oldu. - ERZİNCAN