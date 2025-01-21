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Erzincanlı Atıcılardan Murat Yılmaz Federasyon Kupası'nda Başarı

Erzincanlı Atıcılardan Murat Yılmaz Federasyon Kupası'nda Başarı
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Mersin Erdemli'de düzenlenen Havalı Silahlar Murat Yılmaz Federasyon Kupası müsabakalarında Erzincanlı sporcular önemli dereceler elde etti. Galip Berat Afal, genç erkekler havalı tüfekte Türkiye şampiyonu olurken, İrem İlkay Badur, yıldız bayanlar havalı tüfekte Türkiye üçüncüsü oldu. Ayrıca, genç erkekler tüfek branşında Erzincan takımı Türkiye üçüncüsü oldu.

Mersin Erdemli'de düzenlenen Havalı Silahlar Murat Yılmaz Federasyon Kupası müsabakalarında yarışan Erzincanlı atıcılık sporcuları dereceye girdi.

Sporculardan; Genç Erkekler Havalı Tüfek disiplininde yarışan Galip Berat Afal Türkiye şampiyonu,

Yıldız Bayanlar (B) Havalı Tüfek disiplininde yarışan sporcu İrem İlkay Badur Türkiye üçüncüsü,

Genç Erkekler Tüfek branşından takım olarak yarışan sporcular Galip Berat Afal, Kerim Can Karanlık ve Berat Kütük ise Türkiye üçüncüsü oldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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