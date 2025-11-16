Haberler

Erzincanlı Aleyna Korkut, Uluslararası Badminton Turnuvasında Yarı Finale Yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çekya'da düzenlenen 'Czech Junior International 2025' badminton turnuvasında mücadele eden Aleyna Korkut, Tek Kızlar kategorisinde yarı finale çıkarak Türkiye'yi ve Erzincan'ı başarıyla temsil etti.

Erzincanlı Aleyna Korkut, Çekya'daki Uluslararası Badminton Turnuvasında yarı finale yükseldi.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından açıklanan bilgiye göre, 14-16 Kasım 2025 tarihleri arasında Çekya'da düzenlenen "Czech Junior International 2025" turnuvasında mücadele eden Erzincanlı milli sporcu Aleyna Korkut, Tek Kızlar kategorisinde rakiplerini eleyerek yarı finale yükseldi.

Turnuvada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç sporcu, Türkiye'yi ve Erzincan'ı başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Aleyna Korkut'un yarı finaldeki mücadelesi spor camiası tarafından merakla takip ediliyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan, yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu

Yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu
A Milli Takımımıza İsmail Yüksek'ten kötü haber

Tam maç biterken bu olmadı! Millilerimize dev maç öncesi kötü haber
Sadettin Saran'dan Lewandowski sorusuna tek cümlelik yanıt

Lewandowski Fenerbahçe'ye gelecek mi? Saran'dan tek cümlelik yanıt
Taziye evine saldırı! Camları kırdılar, masalara zarar verdiler

Taziye evine saldırı! Camları kırdılar, masalara zarar verdiler
Erdoğan, yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu

Yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu
Kenan Yıldız: Özür dilerim

Kenan Yıldız: Özür dilerim
Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!

Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!
Maltepe'de motosikletin çarptığı trafik polisi yaralandı: Kaza anı kamerada

Hızla gelip trafik polisine çarptı! Korkunç kaza kamerada
Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti

Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
İspanya yine gol yemedi, Gürcistan'a fark attı

Yine gol yemediler! İspanya, Gürcistan'a fark attı
Ceren Arslan'dan 'Hürrem Sultan' ilhamlı kostüm

Ceren Arslan'dan "Hürrem Sultan" ilhamlı kostüm
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.