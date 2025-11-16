Erzincanlı Aleyna Korkut, Uluslararası Badminton Turnuvasında Yarı Finale Yükseldi

Erzincanlı Aleyna Korkut, Çekya'daki Uluslararası Badminton Turnuvasında yarı finale yükseldi.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından açıklanan bilgiye göre, 14-16 Kasım 2025 tarihleri arasında Çekya'da düzenlenen "Czech Junior International 2025" turnuvasında mücadele eden Erzincanlı milli sporcu Aleyna Korkut, Tek Kızlar kategorisinde rakiplerini eleyerek yarı finale yükseldi.

Turnuvada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç sporcu, Türkiye'yi ve Erzincan'ı başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Aleyna Korkut'un yarı finaldeki mücadelesi spor camiası tarafından merakla takip ediliyor. - ERZİNCAN