Erzincan Vefa Spor zirvede: Namağlup şampiyonluk geldi

2025-2026 voleybol sezonu kapsamında gerçekleştirilen Kulüpler Altyapılar Genç Kızlar Grup Müsabakaları'nda Erzincan Vefa Spor, 3'te 3 yaparak şampiyonluğa ulaştı ve Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

2025-2026 voleybol sezonu kapsamında düzenlenen Kulüpler Altyapılar Genç Kızlar Grup Müsabakaları tamamlandı.

15-17 Nisan tarihlerinde Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 4 takım, 56 sporcu ve 8 antrenör mücadele etti. Üç gün süren karşılaşmalarda takımlar, üst tura çıkabilmek için sahada kıyasıya rekabet etti.

Turnuvaya galibiyetle başlayan Erzincan Vefa Spor, ilk maçında Gümüşhane GSİM'i 3-1 mağlup etti. Aynı gün oynanan diğer karşılaşmada ise Erzurum Palandöken, Artvin Spor'u 3-0 yendi.

İkinci gün müsabakalarında Erzincan temsilcisi, Erzurum Palandöken'i 3-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Günün diğer maçında Artvin Spor, Gümüşhane GSİM'i 3-0 yenerek ilk galibiyetini aldı.

Final gününde Gümüşhane GSİM, Erzurum Palandöken'i 3-0 mağlup ederken, turnuvanın en kritik mücadelesinde Artvin Spor ile Erzincan Vefa Spor karşı karşıya geldi. Erzincan temsilcisi sahadan 3-0 galip ayrılarak turnuvayı namağlup tamamladı.

Bu sonuçlarla Erzincan Vefa Spor, 3'te 3 yaparak 9 puanla grubunu lider tamamladı ve şampiyonluğa ulaştı. Elde edilen başarıyla Erzincan temsilcisi, kulüp tarihinde ilk kez Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Kulüp Başkanı Oktay Gül, şampiyonaya iyi hazırlandıklarını belirterek, teknik ekip ve sporcuları tebrik etti. Gül, 16 finallerinde de başarı hedeflediklerini ifade etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
