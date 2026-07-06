Haberler

Erzincan'ın kızları Türkiye şampiyonu oldu

Erzincan'ın kızları Türkiye şampiyonu oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan Kız Futbol Takımı, Tokat'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonası'nda rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu. Final maçını kazanan ekip, büyük sevinç yaşadı.

Erzincan Kız Futbol Takımı, Tokat'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Şampiyonası'nda rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu.

Turnuva boyunca başarılı bir performans sergileyen Erzincan ekibi, final müsabakasını da kazanarak şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Büyük sevinç yaşayan sporcular ve teknik heyet, "Şampiyon geldik, şampiyon dönüyoruz." sözleriyle elde ettikleri tarihi başarıyı kutladı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
NATO'nun 1 numarasından Türkiye itirafı! 'Beni çok etkiledi' diyerek anlattı

NATO'nun 1 numarasından çarpıcı Türkiye itirafı: Beni çok etkiledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'daki NATO Zirvesi'ne saatler kala Trump'tan Meloni'yi çıldırtacak paylaşım

Ankara'daki NATO Zirvesi'ne saatler kala Trump'tan olay paylaşım
Kredi kartı kullanan milyonlara kötü haber! Ücretler cep yakacak

Kredi kartı kullananlar aman dikkat! Bu adımı atlayanlar yandı
Ankara'daki NATO Zirvesi anısına tedavülde kullanılacak özel 5 lira basıldı

İlk kez görücüye çıktı! Arka yüzündeki detay dikkat çekti
İşte NATO Zirvesi için yapılan tüm hazırlıklar!

İşte NATO Zirvesi için yapılan tüm hazırlıklar!
Füze yığıp Türkiye'yi kuşatma niyetindeler! Plana 5 ülke daha dahil edildi

Füze yığıp Türkiye'yi kuşatma niyetindeler! 5 ülke daha dahil edildi
Ekmekte yeni dönem! Büyük fırınlara düzenleme geliyor

Bakanlık düğmeye bastı! Ekmekte yeni dönem başlıyor
Maçın skorunu unutturan dans! İki taraftarın görüntüsü olay oldu

Maçın skorunu unutturan görüntü