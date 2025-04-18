Erzincan Kemah Köyleri Dostluk Turnuvası Başlıyor

47'NCİSİ düzenlenecek Erzincan Kemah Köyleri Dostluk Turnuvası yarın başlıyor.

Bu sezon 10'ar takımlı 2 grupta gerçekleştirilecek futbol turnuvasında ilk dört sırada yer alacak 4'er takım, adını çeyrek finale yazdıracak. Grup ve çeyrek final karşılaşmaları İstanbul'da Kağıthane Belediyesi Nurtepe Suni Çim Stadı'nda, yarı final ve final karşılaşmaları ise Erzincan'da Kemah Belediyesi İlçe Stadı'nda oynanacak.

Turnuvanın açılışı geçen hafta Caferağa Spor Salonu'nda coşkulu bir şekilde yapılırken, açılışta eğlenceli etkinliklerin yanı sıra misafirlere ve çocuklara hediyeler verilmişti.

Çekişmeli maçlara ve renkli görüntülere sahne olan turnuvanın tüm maçlarını futbolseverler ücretsiz bir şekilde izleyebilecek.