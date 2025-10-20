Erzincan Kamu Spor Oyunları Voleybol'da Şampiyonlar Belli Oldu
Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Kamu Spor Oyunları Voleybol İl Birinciliği sona erdi. Müsabakalar sonunda kadınlarda Erzincan Valiliği erkeklerde Milli Eğitim Müdürlüğü şampiyon oldu. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor