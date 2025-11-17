Erzincan Gençler Gücü, Ağrı Kadın Futbol Takımına 5-0 Mağlup Oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Erzincan Gençler Gücü Spor Kadın Futbol Takımı, evinde Ağrı Kadın Futbol Takımına 5-0'lık farklı bir skorla yenildi.
Erzincan Ülkü Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada Ağrı ekibi, oyun boyunca üstün bir performans sergileyerek sahadan farklı galibiyetle ayrıldı. Ağrı Kadın Futbol Takımı'nın gollerini İrem (2), Ceylan, Müjde ve Esma kaydetti. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor