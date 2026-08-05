Erzincan Erkek Tenis Takımı ANALİG’de gümüş madalya kazandı

Artvin'in Arhavi ilçesinde düzenlenen 2026 Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 1. Etap 6. Grup Tenis Müsabakalarında mücadele eden Erzincan Erkek Tenis Takımı, grup ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Grup karşılaşmalarında başarılı bir performans sergileyen Erzincan temsilcisi, elde ettiği sonuçlarla yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, grup ikinciliği elde ederek gümüş madalya kazanan sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, yarı final müsabakalarında başarı dileklerini iletti.

Erzincan Erkek Tenis Takımı, yarı final etabında başarılı sonuçlar alarak finallere yükselmeyi hedefliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı