Erzincan Ergan Dağı, 2026 Avrupa Cross Snowboard Yarışları'na Ev Sahipliği Yapacak

İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleştirilen Uluslararası Kayak ve Snowboard Federasyonu (FIS) 2026 yılı takvim toplantısında, şampiyonalara ev sahipliği yapacak merkezler belirlendi. Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi, 16-18 Ocak 2026 tarihlerinde Avrupa Cross Snowboard Yarışları'na ev sahipliği yapmaya hak kazandı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "Dünya çapında prestije sahip böylesi büyük bir organizasyonun Erzincan'da gerçekleşecek olması, yalnızca spor turizmi açısından değil; şehrimizin tanıtımı, uluslararası bilinirliği ve bölgesel kalkınması açısından da çok önemli bir dönüm noktasıdır.

Ergan Dağı, artık sadece yerli kayakseverlerin değil, uluslararası sporcuların ve izleyicilerin de buluşma noktası olacak. Erzincan'ın tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri bu organizasyonla birlikte Avrupa'ya ve dünyaya daha güçlü bir şekilde tanıtılacak. Avrupa Cross Snowboard Yarışları'nın ülkemize ve Erzincan'ımıza hayırlı olmasını diliyoruz." dedi. - ERZİNCAN