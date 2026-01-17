Haberler

Snowboard FIS European Cup Erzincan

Snowboard FIS European Cup Erzincan
Güncelleme:
Türkiye Kayak Federasyonu'nun 2025-2026 Berkin Usta Sezonu faaliyet takviminde yer alan Snowboard FIS European Cup Erzincan Yarışmaları, 10 ülkeden sporcuların katılımıyla Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezinde başladı.

Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezinde düzenlenen organizasyona 10 ülkeden sporcular katılım sağladı. Yarışmalarda Çekya, Avustralya, İtalya, Fransa, Japonya, Almanya, Hollanda, İsveç, İsviçre ve Slovakya milli takımları yer alıyor.

İlk gün yarışları, kayak merkezinde bulunan 800 metrelik pistte gerçekleştirildi. Kadınlar ve erkekler kategorilerinde iki gün sürecek olan organizasyon, dünyada bir ilk olarak gece yarışlarına da ev sahipliği yapacak.

Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen sporcuların kıyasıya mücadele ettiği Snowboard FIS European Cup Erzincan Yarışmaları, hem Erzincan'ın kış turizmine hem de Türkiye'nin uluslararası spor organizasyonlarındaki konumuna önemli katkı sağlamayı hedefliyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
