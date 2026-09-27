Erzincan’da Şehit Eren Bülbül Dart Türkiye Şampiyonası’nın 1. ayak müsabakaları yapıldı

Erzincan’da Şehit Eren Bülbül Dart Türkiye Şampiyonası’nın 1. ayak müsabakaları yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonunun 2026-2027 sezonu faaliyet programında yer alan Şehit Eren Bülbül Dart Türkiye Şampiyonası Sıralama Turları 1. Ayak Müsabakaları, Erzincan’da gerçekleştirildi.
Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonunun 2026-2027 sezonu faaliyet programında yer alan Şehit Eren Bülbül Dart Türkiye Şampiyonası Sıralama Turları 1. Ayak Müsabakaları, Erzincan'da gerçekleştirildi.
24-27 Eylül tarihlerinde düzenlenen organizasyona, Türkiye'nin 24 ilinden yaklaşık 500 sporcu ve antrenör katıldı.
Şampiyonada farklı kategorilerde mücadele eden sporcular, üst sıralarda yer almak için yarıştı.
Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Erhayat Özgür Bayazıtlı, dart sporunun Türkiye genelinde daha fazla yaygınlaştırılması amacıyla çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.
Organizasyon, karşılaşmaların tamamlanmasının ardından sona erdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı