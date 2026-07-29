Erzincan’da GSB Yaz Spor Okulları 760 sporcuyu yaz tatilinde sporla buluşturuyor

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen GSB Yaz Spor Okulları kapsamında Merkez Yaşar Erkan Spor Salonu, Müstakil Atletizm Pisti ve Bocce Sahası'nda açılan sportif kurslar, çocuk ve gençlerin yoğun katılımıyla devam ediyor.

Yaz boyunca sürdürülen eğitimlerde sporcular, alanında uzman antrenörler eşliğinde branşlarına yönelik teknik eğitim alırken, yaz tatillerini de spor yaparak verimli şekilde değerlendiriyor.

GSB Yaz Spor Okulları kapsamında basketbol, güreş, taekwondo, atletizm, bocce ve voleybol olmak üzere 6 farklı branşta eğitim veriliyor. Çocuk ve gençlerin fiziksel gelişimlerine katkı sağlamayı, sporu yaşam biçimi haline getirmeyi ve geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmeyi amaçlayan kurslar, bu yıl da yoğun ilgi görüyor.

Merkez Yaşar Erkan Spor Salonu'nda basketbol branşında 2 antrenör eşliğinde 160 sporcu, güreşte 1 antrenörle 42 sporcu, taekwondoda 1 antrenörle 32 sporcu ve voleybolda 3 antrenör eşliğinde 400 sporcu eğitim alıyor. Müstakil Atletizm Pisti'nde 4 antrenör gözetiminde 96 sporcu çalışmalarını sürdürürken, Bocce Sahası'nda ise 1 antrenör eşliğinde 30 sporcu eğitim görüyor.

Üç tesiste görev yapan toplam 12 antrenör, 760 sporcuya eğitim vererek çocuk ve gençlerin sporla buluşmasına katkı sağlıyor.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, GSB Yaz Spor Okulları ile çocukların yaz tatillerini verimli geçirmelerini, spor alışkanlığı kazanmalarını ve sosyal gelişimlerine katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti. Yetkililer ayrıca, yetenekli sporcuların keşfedilerek Türk sporuna kazandırılması amacıyla çalışmaların il genelindeki spor tesislerinde aralıksız sürdürüldüğünü ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı