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Dünya Kaykay İniş Şampiyonası, Erzincan'da devam ediyor

Dünya Kaykay İniş Şampiyonası, Erzincan'da devam ediyor
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Erzincan Ergan Dağı’nda düzenlenen Dünya Kaykay İniş Şampiyonası’nda 18 ülkeden 64 sporcu, 3,5 km’lik teknik parkurda sıralama ve eleme turlarında yarıştı. Final yarın yapılacak.

Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde başlayan Dünya Kaykay İniş Şampiyonası, sıralama ve eleme yarışlarıyla devam etti.

18 ülkeden 64 sporcunun katıldığı şampiyonada sporcular, keskin virajlara sahip, 10 dönüşlü ve 3,5 kilometrelik parkurda sıralama ve eleme yarışlarında mücadele etti.

Dünya Kaykay İniş Şampiyonası Koordinatörü Selim Kemahlı, Türkiye'de 5'incisi düzenlenen Dünya Kaykay İniş Şampiyonası'nın 4'ünün Erzincan'da gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Şampiyonanın yarın 3 farklı kategoride gerçekleştirilecek final yarışları ile sona ereceğini belirten Kemahlı, şunları kaydetti:

"Bu parkur, çok hızlı bir şekilde efsane statüsüne ulaştı. Şu anda dünya turundaki en uzun, en hızlı ve en teknik parkur olma özelliğine sahip. Üç küsur kilometreyi yaklaşık iki buçuk dakikada iniyorlar. 120-130 kilometre hıza ulaşıyorlar. Herkesi çok zorlayan, yani en üst seviye yarışçıların yarışabileceği bir parkur. Amatörlerin pek yarışabileceği bir yer değil. Bugün sıralama turları yapılıyor. Burada alınan en hızlı dereceye göre yarışçının yarınki başlangıç pozisyonu ve yanında kimin yarışacağı belirleniyor."

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir
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