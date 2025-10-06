Erzincan'da Atlı Cirit Ön Eleme Müsabakaları Tamamlandı
Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu 2025 yılı programında yer alan atlı cirit ön eleme müsabakaları Erzincan'da gerçekleşti. Malatya Yazıhan Atlı Cirit Spor Kulübü ve Erzincan Can Erzincan Atlı Spor Kulübü ön elemeleri geçerek bir sonraki aşamaya yükseldi.
Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu 2025 yılı programında yer alan atlı cirit ön eleme müsabakaları Erzincan'da hafta sonu yapılan karşılaşmalarla tamamlandı.
Erzincan'da düzenlenen ön eleme müsabakalarında; Erzincan Can Erzincan Atlı Spor Kulübü, Ankara Toprak Mahsulleri Ofisi SK, Malatya Yazıhan Atlı Cirit Spor Kulübü ve Kars Başköy Köyü Allahüekber Dağı Atlı Spor Kulübü takımları mücadele etti.
Yapılan müsabakaların ardından Malatya temsilcisi Yazıhan Atlı Cirit Spor Kulübü ile Erzincan Can Erzincan Atlı Spor Kulübü ön elemeleri geçti. - ERZİNCAN
