Erzincan'da Amatör Futbolcu Zidane'ın Efsane Golünü Tekrarladı

Erzincan'da düzenlenen Genç Şavak Derneği futbol turnuvasında, küçükbaş hayvan üreticisi Murat Kamay, Zinedine Zidane'ın 2002 Şampiyonlar Ligi finalinde attığı efsane golün birebir aynısını kaydetti. Bir taraftarın maçı kendine has anlatımı ise Kamay'ın golüne ayrı bir renk kattı.

Erzincan'da gerçekleştirilen futbol turnuvasında, unutulmaz bir an yaşandı. Genç Şavakspor ile Akyazı Şavakspor arasında oynanan karşılaşmada, hayvancılıkla uğraşan, küçükbaş hayvan yetiştiricisi Murat Kamay isimli amatör futbolcu, futbol tarihine geçen bir golün adeta kopyasını attı. Kamay, attığı golle izleyenleri adeta büyüledi.

2002 yılında Real Madrid formasıyla Zinedine Zidane'ın, Şampiyonlar Ligi finalinde Bayer Leverkusen ağlarına gönderdiği o unutulmaz vole golü, Erzincan'daki köy turnuvasında yeniden canlandı. Kamay, topun gelişine yaptığı mükemmel vuruşla kaleciyi çaresiz bırakırken, golün hazırlanışı ve bitirişi Zidane'ın golüyle neredeyse birebir aynıydı.

Maçı izleyenler o anları cep telefonlarıyla kayda alırken, maçı anlatan vatandaşın kendine has anlatımı görüntülere renk kattı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan video, büyük yankı uyandırdı. Yüzlerce beğeni ve yorum alan video, izleyenleri hem şaşırttı hem de nostaljik anlara götürdü.

Turnuva organizatörleri, Kamay'ın golünün 'turnuvanın en güzel golü' olarak kayıtlara geçmeye aday olduğunu söyledi.

Öte yandan Zidane'ın finalde giydiği forma rengiyle, Kamay'ın giydiği forma renginin aynı olması da gözlerden kaçmadı. - ERZİNCAN