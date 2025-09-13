Erzincan'da Akarsu Slalom Kano Türkiye Kupası Yarışları Başladı

AKARSU Slalom Kano Türkiye Kupası Yarışları, Erzincan Karasu Nehri'nde başladı. Yarışların ilk gününde minikler, gençler ve büyükler kategorilerinde düzenlenen yarışmalarda sporcular hazırlanan parkurda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Kano Federasyonu tarafından düzenlenen Akarsu Slalom Kano Türkiye Kupası Yarışları'na Erzincan, Rize, Giresun, Antalya, Artvin ve Ordu'dan 120 sporcu katılıyor. Kemah Acemoğlu Kanyonu'nda yapılan yarışların ilk gününde minikler, gençler ve büyükler kategorilerinde mücadele etti. Sporcular hazırlanan parkurda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı: ,"6 ilden 12 kulübümüz var. 120'ye yakın sporcumuz var burada madalya alabilmek için ter döküyorlar. Erzincan'dan, Antalya'dan, Rize'den, Giresun'dan, Artvin'den sporcularımız burada. Sporcularımızı burada misafir etmekten memnuniyet duyuyoruz. Teknik kurulumuza, bu parkurun hazırlanmasında emeği olan Erzincan Valiliğine, İl Özel İdaresine, antrenörlerimize emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Sezonun son yarışını organize ettiklerini ifade eden Kabakçı, "Bu sezonun son yarışı. Burada sporcularımızın son durumunu göreceğiz. Sezonu bitirmiş olacağız. Önümüzdeki sene milli takım havuzları içerisinde bu arkadaşlarımıza, dereceye giren arkadaşlarımızı davet edip kamplarımızda yer vereceğiz" dedi.

Rize'de düzenlenen yarışlarda 5'inci olduğunu söyleyen kano sporcusu Yusuf Emir Duman, "Erzincan'daki yarışmada iyi bir derece bekliyorum. İleride daha iyi dereceler yapmak için imkan bekliyoruz. İmkan sağlanırsa daha iyi dereceler elde edeceğimi de düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kano sporunu 8 yıldır yaptığını kaydeden Milli Takım Sporcusu Serkan Yılmaz şunları söyledi:

"Yaklaşık 8 yıldır bu sporu yapıyorum. Milli sporcuyum. Türkiye şampiyonluklarım var. 10'a yakın derecem var. Güzel bir organizasyon oluyor. Beğendim burayı. Tekrar gelmek inşallah nasip olur. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."