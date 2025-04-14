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Erzincan'da 23 Nisan Yüzme İl Birinciliği Yapıldı

Erzincan'da 23 Nisan Yüzme İl Birinciliği Yapıldı
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Erzincan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Yüzme İl Birinciliği Yarışmaları, Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirildi. Farklı yaş gruplarındaki sporcular, centilmenlik içinde yarışarak performanslarını sergiledi.

Erzincan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Yüzme İl Birinciliği Yarışmaları, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirildi.

Sporcuların farklı kategorilerde mücadele ettiği yarışlar, hem sportif rekabeti hem de bayram coşkusunu bir araya getirdi.

Farklı yaş gruplarında düzenlenen yarışlarda sporcular, hem bireysel performanslarını sergileme hem de il birinciliği için yarışma fırsatı buldu. Yarışma boyunca centilmenlik ön planda tutulurken, Erzincanlı genç yüzücüler sergiledikleri performansla izleyenlerden tam not aldı.

Etkinlik sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edilirken, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, bu tür organizasyonların gençleri spora yönlendirme konusunda önemli rol oynadığını ifade etti. - ERZİNCAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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