Erzincan'da 23 Nisan Voleybol İl Birinciliği Müsabakaları Başladı

Erzincan'da 23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlenen Voleybol İl Birinciliği müsabakaları başladı, final 16 Nisan'da yapılacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Voleybol İl Birinciliği Müsabakaları başladı. 14 Nisan 2025 tarihinde Merkez Yaşar Erkan Spor Salonu'nda start verilen organizasyonda 4 takım şampiyonluk için mücadele ediyor.

Turnuvaya katılan takımlar arasında yoğun bir rekabetin yaşandığı müsabakalarda, izleyiciler heyecan dolu anlara tanıklık ediyor. İl genelindeki genç sporcuların performanslarını sergilediği karşılaşmalar, aynı zamanda 23 Nisan coşkusunu sporla pekiştiriyor. Turnuvanın final müsabakası ise 16 Nisan 2025 tarihinde yine Yaşar Erkan Spor Salonu'nda oynanacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, sporun çocuk ve gençler üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekerek, bu tür organizasyonların sosyal bağları güçlendirdiğini ve sağlıklı yaşam bilinci oluşturduğunu ifade etti. Etkinlik, spor kültürünü yaygınlaştırma ve çocuklara milli bayramların anlamını sporla aktarma açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. - ERZİNCAN