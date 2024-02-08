Eryaman Stadyumu'nun zeminini gören herkes aynı yorumu yapıyor: Patates tarlası gibi

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaştığı maça zemindeki bozukluklar damga vurdu.

FUTBOLSEVERLER ÇILDIRDI

Mücadelenin oynandığı Eryaman Stadyumu'nun zaminini gören futbolseverler, "Patates tarlasına benziyor" şeklinde yorum yaptı.

ABDULLAH AVCI TEPKİ GÖSTERDİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da maç öncesi röportajında zemine tepki göstererek, "Zemini görüyorsunuz. 2 gün önce Ankaragücü de burada oynamak istemiyor. Bugün Gençlerbirliği de burada oynamak istemiyordur, biz de oynamak istemiyoruz. Tribünler bomboş. Oyun kalitesi düştü. Bugün ligimizde baktığında, İstanbul'da bir takıma gideceğiz mesela, hangi stadyumda oynayacağımızı bilmiyoruz. Hiçbir kriteri yok mu, bu değişmeyecek mi? Marka değerinden bahsederken bunu nasıl değiştireceğiz? Biz bu oyunu nasıl oynayacağız? Nasıl marka değerini oluşturacağız? Bu oyun sağlıklı zeminde oynanır" şeklinde açıklama yaptı.

İşte zeminin durumu;