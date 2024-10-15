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Ertuğrul Sağlam: Kocaelispor'un Şampiyonluk Hedefi Süper Lig'den Vazgeçmiyor

Ertuğrul Sağlam: Kocaelispor'un Şampiyonluk Hedefi Süper Lig'den Vazgeçmiyor
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Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, takımının hedefinin uzun yıllardır süren şampiyonluk hasretini sona erdirmek olduğunu belirtti. Duyduğu eleştirilere yanıt veren Sağlam, taraftar desteğinin önemine vurgu yaptı ve takımın motivasyonunu koruması gerektiğini ifade etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam Lig'de geçen 8 haftayı değerlendirerek, "Kocaelispor'un uzun yıllardır süren şampiyonluk hasretini sona erdirmek istiyoruz. 1. Lig'de birçok takım Süper Lig hedefiyle yarışıyor. Aynı hırs ve disiplinle devam edeceğiz" dedi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, düzenlediği basın toplantısında 8 haftayı değerlendirdi. Takımın izinli olduğu günlerde dahi çalıştıklarını dile getiren Sağlam, "Sezona Süper Lig hedefiyle başladık. Kocaelispor'un uzun yıllardır süren şampiyonluk hasretini sona erdirmek istiyoruz. Transfer dönemini gayet verimli geçirdik. Sezon başından beri çok ciddi hakem hatalarına maruz kaldık. 2 maç üst üste maçın başında kırmızı kart gördük. Bunu hiçbir takım yaşamamıştır. Henüz Marcao'yu işin içine sokamadık. Belki de en önemli oyuncumuz kendisi. Ondan eksik bir şekilde geçen süreçte bile 16 puanla lider olmamız bence her anlamda olumlu bir şey. 1. Lig'de birçok takım süper lig hedefiyle yarışıyor. Şu an alt sıralarda da olsak hedefimizden sapmayacağız. lideriz ve henüz biten bir şey yok. Aynı hırs ve disiplinle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Onların arkasında ben varım, bazıları oğlum bazıları kardeşim yaşında"

Şampiyonluk yolunda tüm camianın pay sahibi olması gerektiğini söyleyen Sağlam, "Şampiyonluk atmosferini bir kent mücadelesi haline getirirsek başarılı oluruz. Sinerjimizi sürekli takıma yansıtmamız gerekiyor. Eleştiriler başarıya adım attıracak nitelikte olmalı. Oyuncuların da bizler gibi duyguları var. Bu konuda herkesten hassas ve takımın yararına hamleler bekliyorum. Taraftar desteği bizim için çok önemli. Ülkemizde birkaç kulüp dışında maalesef başarı endeksli bir taraftar desteği algısı mevcut. Benim taraftardan isteğim Ümraniye maçıyla dolu tribünlerle oynamak. İlk düdükten son düdüğe kadar takımını motive eden tribünler istiyoruz. Ayrıca taraftarımızdan bir isteğimde oyuncularımıza sahip çıksınlar. Çünkü oyuncuların hepsi şanlı armamızı temsil ediyor. Bu yolculukta sporculara gerek sosyal medyadan gerek stadyumdan olumlu enerjilerini yollamalarını istiyorum. Taraftarların, 'Onu gönderin, bunu çıkarın' gibi yaklaşımlardan uzak durmalarını istiyorum. Ben bundan sonraki süreçte hiç kimsenin bu tarz yakıştırmalarını hiçbir oyuncuma söylettirmem. Onların arkasında ben varım, bazıları oğlum bazıları kardeşim yaşında. Onlara sosyal medyadan aşağılayıcı ve motivasyon kırıcı ifadelerin yakıştırılmasını kabul etmiyorum. Kadro istikrarını sağlamaya başladık. Her geçen hafta oyuncularımız birbirlerine daha iyi alışıyorlar ve bu böyle devam edecek" diye konuştu.

"Hiçbir zaman takıma geri çekilin demem"

Hücum futbolu oynatmaması yönündeki eleştirileri cevaplandıran Sağlam, "Saha kenarında eksikleri biz de görüyoruz. Gereksiz yan ve geri pasın bende düşmanıyım. Ancak bazen kapanan takımları karşı bunları yaparak hazırlık oluşturmanız gerekiyor. Şunu açık ve net söyleyeyim bu durumdan bende rahatsızım. Ben oyuncularıma öne gidecek şansları varken 'Geri oynayın' demedim, demem. Bu tarz yapıda bir adam değilim" şeklinde konuştu.

"Marcao 12 kilo verdi"

Golcü oyuncu Marcao'nun sakatlığı hakkında bilgi veren Sağlam, "Dün kendisiyle görüştük. Takıma acilen dahil olmak istiyor. Bisikletle antrenmanlara başladı. Şu ana kadar 12 kilo verdi. Motivasyonu yerinde 1 hafta içeresinde takımla antrenmanlara başlayacağını düşünüyoruz. Tam olarak 90 dakika çıkarabilecek seviyeye gelmesi zaman alacak ama biz yavaş yavaş onu da kullanmaya başlayacağız" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam Politika kocaeli Futbol Spor

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