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Ertuğrul Sağlam: 'İddiamızı net bir şekilde ortaya koymak istedik'

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Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada, amacın geçen hafta aldıkları galibiyeti daha değerli hale getirmek olduğunu söyledi. Sağlam, galibiyeti Gölcük depreminde hayatını kaybeden Kocaelispor sevdalılarına hediye etti.

- Ertuğrul Sağlam : "İddiamızı net bir şekilde ortaya koymak istedik"

İSTANBUL - Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, 2-1 kazandıkları Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Amacımız geçen hafta aldığımız galibiyeti daha değerli hale getirebilmekti. İddiamızı net bir şekilde ortaya koymak istedik. Önemli bir test karşılaşmasıydı" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Pendikspor'u 2-1 mağlup etti. Yeşil-siyahlılar, ligde 2. maçında 2. galibiyetini aldı. Körfez ekibinin teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, müsabakanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Sözlerine 17 Ağustos 1999'da hayatını kaybeden vatandaşları anarak başlayan Sağlam ardından maçla alakalı, "Pendikspor, geçen sezon Süper Lig'den şanssız bir şekilde düştü. Ligin izlerini taşıyan, birçok oyuncusunu kadroda tutup bu sezon da iddiasını ortaya koyan iyi bir takım. Amacımız geçen hafta aldığımız galibiyeti daha değerli hale getirebilmekti. İddiamızı net bir şekilde ortaya koymak istedik. Önemli bir test karşılaşmasıydı" değerlendirmesinde bulundu.

"Galibiyeti Gölcük depreminde hayatını kaybeden Kocaelispor sevdalılarına hediye ediyorum"

İyi oynadıklarını ve galibiyeti de 17 Ağustos'ta hayatını kaybeden Kocaelispor sevdalılarına adadığını belirten Ertuğrul Sağlam, "Devre arasında rakibimizin risk alacağını ve bu durumu avantaja çevirmemiz gerektiğini söyledim. İkinci yarıda baskı yedik. Oyuncu değişikliği yapacağımız sırada kalemizde golü gördük. Sonrasında oyuncu değişiklikleriyle oyuna müdahale ettik. Oyuncularımız 'Bu maçı böyle bitirmeyeceğiz' dediler. Bu maçın berabere bitmesi oyunun karşılığı değildi. Bize hak ettiğimiz galibiyeti getirecek golü bulduk. Baskı yediğimiz bölümde iyi takım refleksi de gösterdik. Bu galibiyeti Gölcük depreminde hayatını kaybeden Kocaelispor sevdalılarına ve taraftarına hediye ediyorum. Sezona 2'de 2 ile başlamak güzel oldu. Bu oyunun üzerine biraz daha koyarak yolumuza devam edeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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