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Ertuğrul Sağlam'dan Kocaelispor'a Destek Mesajı

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Kocaelispor'un eski teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Sakaryaspor maçı öncesi sosyal medya hesabından Kocaelispor'a destek vererek, 'Bazen bir maç, sadece 90 dakikadan fazlasıdır' dedi.

Kocaelispor'un eski teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, bugün oynanacak Sakaryaspor maçı öncesi sosyal medya hesabından Kocaelispor'a destek mesajı verdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ertuğrul Sağlam, "Bazen bir maç, sadece 90 dakikadan fazlasıdır. Kalbim sizinle çocuklar" yazısını ekledi. Sakaryaspor ile Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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