Üye Girişi
Haberler
Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş

Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş

 CHP lideri Özel'den çok konuşulacak Öcalan iddiası: Bir günde izin çıkaracak

Özel'den bomba Öcalan iddiası

 Sıla bebek davasında iddianame hazır! İşte cani anne için istenen ceza

Sıla bebek davasında iddianame hazır! İşte anne için istenen ceza
Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı'ya para ödediklerini itiraf etti

Sanık sandalyesine oturan başhekimden Fırat Sarı'yı zora sokacak itiraf

Ertuğrul Sağlam: 'Bu ligde güçsüz takım yok'

Ertuğrul Sağlam: 'Bu ligde güçsüz takım yok'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Adanaspor maçı öncesi yapılan antrenman öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Ligdeki her takımın mücadele gücüne dikkat çeken Sağlam, motivasyon eksikliğinde her türlü sonucun alınabileceğini belirtti.

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, oynanacak Adanaspor maçıyla ilgili, "Bu ligde güçsüz takım yok. Motivasyon konusunda sıkıntı yaşarsanız her türlü sonuca katlanırsınız. Biz sahada her alanda en iyisini ortaya koymak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Trendyol 1. ekiplerinden Kocaelispor, Cuma günü ligin 14. haftasında Adanaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün gerçekleştirilen antrenman ile devam etti. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Bandırmaspor maçında iki puanı kaçıran taraf olduklarını dile getirdi. Sözlerine geçtiğimiz hafta oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Bandırmaspor maçıyla başlayan Ertuğrul Sağlam, "Tabİi maçın gidişatı olarak bir puan gibi gözükse de ben eksi iki puan olarak bakıyorum. Puan cetvelindeki en yakın rakibimizin önüme geçmesine izin vermedik ve hala lideriz. Bu açıdan da bakabilirsiniz. Bu gibi durumda geriden gelinip alınan iki puan olumlu gibi de gözüküyor ama sonuç itibarıyla üzüldüğümüz bir maç oldu. Rakibe pozisyon vermeden iki gol yemekte üzdü tabi ki bizi. Futbolda geri dönüşler hep var hep de olacak. O yüzden bizim isteğimiz maçın son düdüğüne kadar oyunun ve sahanın içinde kalmak. Çocuklar da bunu yapıyor artık. Son saniyeye kadar denememiz lazım. Bandırma maçında meyvesini de aldık. Tabi golü erken bulup skoru korumak da önemli. Erken goller bulup rahat geçireceğimiz maçlarda olacak inşallah" dedi.

"Sahada her alanda en iyisini ortaya koymak zorundayız"

6 haftalık zorlu fikstürü geride bıraktıklarını belirten Ertuğrul Sağlam, "Çok değişik bir ligde oynuyoruz. Ligde son sırada bulunan Malatyaspor bile direniyor. Malatya'nın üstünde de Adanaspor var. Bence onlarda kötü bir takım değiller. Ligin favorilerinden Ankaragücü ile oynadılar ve puan aldılar. İstanbulspor'dan da puan aldılar. En üstteki takımın dahi şu takımı rahat yenebilirim diyeceği bir lig değil burası. Motivasyon konusunda sıkıntı yaşarsanız her türlü sonuca açık bir halde olursunuz. Bu hafta biz bence oynadığı mücadelenin hakkını alamayan bir takımla oynayacağız. Adanaspor'un Sıralamadaki yerine aldırış etmeden mücadele edeceğiz. Cuma günü maçı kazanıp bizi takip edenleri, izleyenleri ve sevenlerin hafta sonunu güzel geçirmelerini sağlayacağız. Sonraki maça da daha moralli hazırlanmak için bu maçı kazanmak istiyoruz. Futbol her şeye gebedir ama biz sahada her alanda en iyisini ortaya koymak zorundayız" diye konuştu.

"İstediğimiz kadroyla sahada olabileceğimiz bir maç olacak"

Takımda sakat oyuncu bulunmadığını dile getiren Ertuğrul sağlam, "Takımda herhangi bir sakatlığı bulunan oyuncumuz bulunmuyor. Bu sevindirici bizim adımıza. Ahmet Oğuz'un kart cezası var. Markao'nun da cezası bitti. O da aramızda olacak Cuma günü. İstediğimiz kadroyla sahada olabileceğimiz bir maç olacak. 3 puanla sahadan ayrılıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Kredi kartlarında korkutan tablo
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenler için talimat
img

2 kedi cinsi için yasaklama kararı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Aşk Evlilik Boşanma 2. bölüm tek parça ful HD donmadan izle! Salı günü hangi diziler var? 26 Kasım Salı TV'de bu akşamki diziler Aşk Evlilik Boşanma 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar 26. bölüm tek parça izle! Bahar son bölüm ful HD izleme linki Bahar 27. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Kasım Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki! BUSKİ Bursa su kesintisi! 26-27 Kasım Osmangazi, Nilüfer, Karacabey su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ali Palabıyık Fenerbahçe Beşiktaş maçı itirafı ne, ne dedi? Adana ASKİ su kesintisi! 26-27 Kasım Yüreğir, Çukurova, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 26-27 Kasım Karatay, Meram, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Oğuzeli 26-27 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Döşemealtı 26-27 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.