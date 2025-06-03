Ertuğrul Poyraz, Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Ertuğrul Poyraz, Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı
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Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü milli sporcusu Ertuğrul Poyraz, Karadağ'da düzenlenen 29. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda kumite 10 yaş 30 kilogram kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Finalde büyük bir mücadele veren Poyraz, son saniyelerde şanssız bir şekilde dengesini kaybetti.

Karadağ'da 29. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'na katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü milli sporcusu Ertuğrul Poyraz, ikinci olarak kürsüye çıktı.

30 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde Karadağ'ın Bar şehrinde yapılan 29. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü milli sporcusu Ertuğrul Poyraz, Balkan ikincisi olmayı başardı. Kumite 10 yaş 30 kilogram kategorisinde tatamiye çıkan Ertuğrul Poyraz, final maçının bitimine saniyeler kala dengesini kaybedip rakibine puan verince ikinci olarak gümüş madalya aldı. 5 maç yaparak finale kalan küçük sporcu, baştan sona üstün götürdüğü final maçında adeta şanssızlığın kurbanı oldu. Öte yandan Ertuğrul Poyraz'ın iddialı ve zorlu rakiplerini yenerek finale kalması spor otoriteleri tarafından da büyük başarı olarak değerlendirilerek, gelecek için iyi mesajlar verdiği ifade edildi.

"Balkan ikincisi olan Ertuğrul Poyraz çok iyi maçlar çıkardı"

Körfez Gençlerbirliği SK'nın ve Karate Milli Takımı Antrenörü Şaban Ağaya şampiyonayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Körfez Gençlerbirliği SK Karate branşı olarak milli takımdan her sene olduğu gibi bu senede derece ve madalya ile dönüyoruz. Balkan ikincisi olan Ertuğrul Poyraz çok iyi maçlar çıkardı. Finalde de üstünlük ve puan olarak öndeyken son saniyelerde dengesi bozuldu o sırada rakip tekme vurup öne geçti bizim için biraz şanssızlık oldu. Diğer sporcularımız da güzel mücadele etti ve uluslararası tecrübe edinme adına önemli maçlar yaptı, başarılı sonuçlar aldı ancak dereceye giremediler. Şampiyona boyunca yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen biz gelecekten ve sporcularımızdan ümidimizi kaybetmedik. Onlara olan güven ve inancımız tamdır. Gelecekte daha adil ve tarafsız turnuvalarda başarılarımız artarak devam edecektir. Sporcularımıza teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyoruz." diyerek şampiyonada yaşananları dile getirdi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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