Ertuğrul Doğan transferdeki pürüzü isim vererek açıkladı: Biz anlaşmıştık

Ertuğrul Doğan transferdeki pürüzü isim vererek açıkladı: Biz anlaşmıştık
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Christopher Wooh transferi hakkında da konuşan Ertuğrul Doğan, Wooh ile anlaştıklarını ancak oyuncunun kafasında Premier Lig seçeneklerinin olduğunu ve kulüp olarak bunu aşmaya çalıştıklarını söyleyedi.

Süper Lig devi Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer gündemine dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Çay TV'ye konuşan Ertuğrul Doğan, transferde isim verdi.

"SON AŞAMAYA GELDİĞİMİZ 2 FUTBOLCU'

Transferlerle ilgili konuşan Ertuğrul Doğan, "Transferde son aşamaya geldiğimiz 2 futbolcu var. İnşallah, bugün yarın açıklamak için çalışıyoruz. Basında yer alan isimler değil." dedi.

'WOOH İLE ANLAŞMIŞTIK'

Christopher Wooh transferi hakkında da konuşan Ertuğrul Doğan, Wooh ile anlaştıklarını ancak oyuncunun kafasında Premier Lig seçeneklerinin olduğunu ve kulüp olarak bunu aşmaya çalıştıklarını söyleyerek, "Son açıkladığımda kulübüyle anlaşmıştık ama Wooh'nun kafasında Premier Lig var ve orada görüştüğü takımlar var. Bunu aşmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Doğan transferdeki pürüzü isim vererek açıkladı: Biz anlaşmıştık

'BATAGOV VE CHAM'A TEKLİF VAR'

Takımdaki mevcut oyuncular Arseniy Batagov ve Muhammed Cham'a teklif olduğunu söyleyen Doğan, iki oyuncunun takımdan ayrılabileceğini dile getirdi. Ertuğrul Doğan son olarak Tolisso'nun transfer gündemlerinde olmadığını söyledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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