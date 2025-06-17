Ertuğrul Doğan, transferde ilgilendikleri yıldızı ve gündeminde olmayan isimleri tek tek açıkladı

Trabzonspor Kulübü, Onvo ile forma sırt sponsorluğu anlaşması imzaladı. İstanbul'da bulunan Zorlu Raffles Otel'de gerçekleştirilen imza törenine, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile Onvo Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atmaca katıldı.

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN TRANSFER SÖZLERİ

Ertuğrul Doğan transferlerle ilgili konuşarak, Zaferis, Sangare, Werner, Gronberk, Gökhan Sazdağı ve Maestro'nun gündemlerinde yer almadığını söyledi.

ROMULO

Göztepe forması giyen Romulo için konuşan Doğan, "Beğendiğimiz bir oyuncu ama şu an itibarıyla bir gelişme yok" ifadelerini kullanan Ertuğrul Doğan, Axel Tuanzebe için ise "İzleme ekibinin ve hocanın beğendiği bir oyuncu. Konuşuyoruz." dedi.

İRFAN CAN KAHVECİ

Fenerbahçeli milli isim İrfan Can Kahveci hakkında da konuşan Ertuğrul Doğan, "Başka bir kulübün oyuncusu, gündemimizde olmadı." açıklamasını yaptı.

TRANSFERDE ADI GEÇEN İSİMLER

Sözlerine devam eden Ertuğrul Doğan, gündemdeki isimler hakkında konuştu ve "Christos Zafeiris gündemimizde yok, Albert Groanbek yok, Mamadou Sarr yok, Timo Werner yok. Romulo beğendiğimiz bir oyuncu ancak henüz bir gelişme yok. Gökhan Sazdağı yok, Maestro yok, Caleta-Car yok, Duda yok. İrfan Can Kahveci için de gündemimiz yok. Axel Tuanzebe de izleme ekibi ve hocamızın beğendiği bir oyuncu, konuşuyoruz." sözlerini sarf etti.

EDIN VISCA

Edin Visca'nın takımındaki durumu hakkında konuşan Ertuğrul Doğan, "Fatih Tekke, Edin Visca'nın takımda tutulmasını istiyor. Ayrılmak gibi bir durum aklımızdan geçmedi, geçmiyor. Trabzonspor'a tecrübesiyle önümüzdeki dönemde de çok şey katacak. Hocamızın görüşü de bu yönde." dedi.

PAUL ONUACHU

Son olarak Onuachu'nun transferine de değinen Doğan, "Paul Onuachu transfer gündemimizde. Görüşmeye devam ediyoruz ve inşallah yakın zamanda anlaşırız." ifadelerini kullandı.