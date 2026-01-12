Haberler

Ertuğrul Doğan, Sadettin Saran'ı arayıp transferini istediği ismi ilk kez açıkladı

Ertuğrul Doğan, Sadettin Saran'ı arayıp transferini istediği ismi ilk kez açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, ismi bordo-mavililerle anılan Oğuz Aydın'ın transfer süreci hakkında konuştu. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ı bu transfer için aradığını söyleyen Doğan, "Sadettin Saran'ı aradım, oyuncu ile alakalı görüşmek istediğimi ilettim. 'Görüşebilirsin' dedi. Rakibimizin kontratlı oyuncusu sonuçta. Oğuz, Trabzonspor'a gelmek istemediğini bize iletti. Biz de o konuyu kapattık." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli futbolcu Oğuz Aydın'ın ismi son dönemde sık sık Süper Lig'in iddialı ekibi Trabzonspor ile anılmıştı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor canlı yayınına açıklamalarda bulunarak Oğuz Aydın'ın transfer sürecine dair konuştu.

''SADETTİN SARAN'I ARADIM''

Çıkan haberlerin doğru olduğunu ifade eden Ertuğrul Doğan, bu transfer için Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ı aradığını söyleyerek, "Sadettin Saran'ı aradım, oyuncu ile alakalı görüşmek istediğimi ilettim. 'Görüşebilirsin' dedi. Rakibimizin kontratlı oyuncusu sonuçta.'' dedi.

''OĞUZ BİZE GELMEK İSTEMEDİ''

Sözlerine devam eden Ertuğrul Doğan, oyuncu tarafından negatif bir yanıt aldıklarını belirterek, ''Oğuz, Trabzonspor'a gelmek istemediğini bize iletti. Biz de o konuyu kapattık." ifadelerini kullandı.

''BU İŞİN GERÇEĞİ''

Transferle ilgili konuşmaya devam eden Doğan, ''Daha kariyerli veya daha ileriye gidebilecek oyuncu tespitleri de var ama sonuçta Trabzonspor'un bir oyuncuya 15-20 milyon veya rakiplerimizin verdiği gibi 30 milyon, 100 milyon gibi rakamlar verme durumu yok. Bu işin gerçeği. Kendi bütçemiz dahilinde alabileceğimizin en iyisini alarak bu yola devam etmek istiyoruz.'' sözlerini sarf etti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı

Komşu adım adım iç savaşa gidiyor! Yüzlerce dükkanı ateşe verdiler
İran parasızlıktan sokaktayken, Hamaney'in mal varlığı dudak uçuklatıyor

Ülke parasızlıktan sokaktayken, mal varlığı dudak uçuklatıyor
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda avukat 'kurye' çıktı

Uyuşturucu çetesinin kuryecisi, polisi mesleği sayesinde atlatıyormuş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi

Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı

Mahkemeden eve dönüp aynı rezilliği yapınca anında tutuklandı
Komşuda çatışmalar nedeniyle göç edenler evlerine döndü

Komşuda çatışmalar nedeniyle göç edenler evlerine döndü
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları

Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları
Sarri, Guendouzi'nin satılmasına tepki gösterdi: Ondan daha iyisi 80 milyon euro

Guendouzi'nin satılmasına tepki gösterdi: Ondan daha iyisi...