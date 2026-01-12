Ertuğrul Doğan, Sadettin Saran'ı arayıp transferini istediği ismi ilk kez açıkladı

Fenerbahçeli futbolcu Oğuz Aydın'ın ismi son dönemde sık sık Süper Lig'in iddialı ekibi Trabzonspor ile anılmıştı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor canlı yayınına açıklamalarda bulunarak Oğuz Aydın'ın transfer sürecine dair konuştu.

''SADETTİN SARAN'I ARADIM''

Çıkan haberlerin doğru olduğunu ifade eden Ertuğrul Doğan, bu transfer için Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ı aradığını söyleyerek, "Sadettin Saran'ı aradım, oyuncu ile alakalı görüşmek istediğimi ilettim. 'Görüşebilirsin' dedi. Rakibimizin kontratlı oyuncusu sonuçta.'' dedi.

''OĞUZ BİZE GELMEK İSTEMEDİ''

Sözlerine devam eden Ertuğrul Doğan, oyuncu tarafından negatif bir yanıt aldıklarını belirterek, ''Oğuz, Trabzonspor'a gelmek istemediğini bize iletti. Biz de o konuyu kapattık." ifadelerini kullandı.

''BU İŞİN GERÇEĞİ''

Transferle ilgili konuşmaya devam eden Doğan, ''Daha kariyerli veya daha ileriye gidebilecek oyuncu tespitleri de var ama sonuçta Trabzonspor'un bir oyuncuya 15-20 milyon veya rakiplerimizin verdiği gibi 30 milyon, 100 milyon gibi rakamlar verme durumu yok. Bu işin gerçeği. Kendi bütçemiz dahilinde alabileceğimizin en iyisini alarak bu yola devam etmek istiyoruz.'' sözlerini sarf etti.