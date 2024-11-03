Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında son dakika golüyle Fenerbahçe'ye 3-2 seyircisi önünde yenilen Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, mücadelenin ardından çok sert açıklamalarda bulundu.

"SAHA DIŞINDAKİ ŞEREFSİZLERE MAĞLUP OLDUK"

Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları şu şekilde;

"Takımımız ve oyuncularımızı tebrik ederim. Gereken mücadeleyi gösterdiler. Sahada kaldılar. Ama saha dışındaki şerefsizlere, maalesef mağlup olduk yine. Şimdi arkadaşlar, ligin başından beri Trabzonspor'un üzerine haysiyetsizce oynanan oyun var. Bakın net söylüyorum. Haysiyetsizce, ahlaksızca. Tabi biz bunun arkasında neyin olduğunu biliyoruz. Burada 2 tane operasyon var. Birinci operasyon Trabzonspor takımına yapılan operasyon. 2. Operasyonu zamanı geldiğinde açıklayacağız. Ben her şeyden önce taraftarımıza ve burayı dolduran binlerce insana üzüldüm. Galibiyeti görmek için gelmiş, ama buraya planlı bir şekilde gönderilen bir şerefsize yenilmiş.

"HERKES AYAĞINI DENK ALACAK"

İlk golle alakalı bu saatten sonra bana kimse bir şey anlatamaz. O pozisyonun faul olduğunu söyleyen hakem, ki ben bu pozisyonu gözümle gördüğüm işaret ediyor. Kural belli. Herkes de neyin en olduğunu biliyor. Buraya biri tarafından planlanarak, kurularak gönderilmiş. Ama hiç bir şekilde, açık ve net söylüyorum, Trabzonspor camiasının, Trabzonspor şehrinin ve taraftarının önünde kimse duramaz. Artık, sonuna geldi bu iş.. Ya bu saatten sonra herkes ayağını denk alacak, ya da Trabzonspor camiası adama haddini çok sert şekilde bildirecek"