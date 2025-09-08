Ertelenen Kayserispor maçı Beşiktaş'ın başını yaktı

Süper Lig devi Beşiktaş'ta Avrupa kupası eleme maçları nedeniyle ertelenen Kayserispor maçı Siyah-beyazlıların başını yaktı.

KADRODA BÜYÜK EKSİKLER

Ligin ilk haftasında oynanacak olan Kayserispor maçı, Siyah-beyazlıların Avrupa kupası eleme maçları nedeniyle ertelenmiş ve TFF'nin kararıyla 25 Eylül'e alınmıştı. Mevzuata göre Beşiktaş, yalnızca 10 Ağustos'ta tescili yapılmış ve o tarihte A takım listesinde bulunan futbolcuları bu maçta oynatabilecek. Bu kural nedeniyle Beşiktaş, sahaya dar bir kadroyla çıkacak.

YENİ TRANSFERLER VE AYRILANLAR MAÇTA YOK

10 Ağustos tarihinde lisansı bulunan Ernest Muçi, Al Musrati, Amir Hadziahmedovic, Tayyip Talha Sanuç ve Oxlade Chamberlain, takımdan ayrılmaları nedeniyle Kayserispor maçında olamayacak. Ayrıca o tarihten sonra takıma katılan yeni transferler Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Taylan Bulut, Vaclav Cerny ve El Bilal Toure de bu maçta forma giyemeyecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın, kurallar gereği elindeki en uygun olan kadroyu sahayı sürecek.