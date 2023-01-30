Ersun Yanal: Şampiyonluk yarışı Fenerbahçe ve Galatasaray arasında kızışmış bir şekilde sürecek

Teknik direktör Ersun Yanal, "Benim gördüğüm kadarıyla bu yarış Fenerbahçe ve Galatasaray arasında daha kızışmış bir şekilde sürecek.

Teknik direktör Ersun Yanal, "Benim gördüğüm kadarıyla bu yarış Fenerbahçe ve Galatasaray arasında daha kızışmış bir şekilde sürecek. Galatasaray galibiyet serisini sürdürürse, rakipleri de kırılma yaşarsa ara açılabilir" dedi.

Türk futbolunun önemli teknik direktörlerinden Ersun Yanal, Haber Global ekranlarında Fenerbahçe'den Türk futbolunun organizasyonuna kadar pek çok konuya değindi. Yarışın Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçmesini beklediğini aktaran Ersun Hoca, gelecek planlarına ilişkin de açıklamalarda bulundu.