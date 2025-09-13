Haberler

Ersu Şaşma, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda finalde

Ersu Şaşma, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda finalde

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde sırıkla atlama elemelerinde yarışan Ersu Şaşma, 5.75'lik derecesiyle finale yükselmeyi başardı.

2025 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Ersu Şaşma, sırıkla atlama elemelerinde finale yükseldi.

5.75'LİK DERECEYLE FİNALDE

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2025 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde mücadele eden Fenerbahçeli milli atlet Ersu Şaşma, sırıkla atlama elemelerinde 5.75'lik derecesiyle finale yükseldi.

FİNAL PAZARTESİ GÜNÜ

Ersu Şaşma'nın final mücadelesi 15 Eylül Pazartesi günü 13.49'da başlayacak.

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Spor

