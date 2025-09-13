Ersu Şaşma, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda finalde
5.75'LİK DERECEYLE FİNALDE
Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2025 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde mücadele eden Fenerbahçeli milli atlet Ersu Şaşma, sırıkla atlama elemelerinde 5.75'lik derecesiyle finale yükseldi.
FİNAL PAZARTESİ GÜNÜ
Ersu Şaşma'nın final mücadelesi 15 Eylül Pazartesi günü 13.49'da başlayacak.