TBF'den Ersin Taş için başsağlığı mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TFF) Tofaş Kulübü kurucusu ve eski başkanlarından Ersin Taş'ın vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

TBF sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda; "Türk basketboluna önemli katkılar sunan TOFAŞ Spor Kulübü'nün kurucusu ve eski başkanlarından Ersin Taş'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve basketbol camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

