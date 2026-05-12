Haberler

TBF'den Ersin Taş için başsağlığı mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Basketbol Federasyonu, Tofaş Kulübü'nün kurucusu ve eski başkanlarından Ersin Taş'ın vefatının ardından başsağlığı mesajı yayımladı. Bu mesajda, Taş'ın Türk basketboluna olan katkıları anıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TFF) Tofaş Kulübü kurucusu ve eski başkanlarından Ersin Taş'ın vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

TBF sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda; "Türk basketboluna önemli katkılar sunan TOFAŞ Spor Kulübü'nün kurucusu ve eski başkanlarından Ersin Taş'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve basketbol camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burcu Köksal partimize katıldı, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız

Erdoğan'dan Burcu Köksal'ı mest eden sözler: Afyonkarahisar için...

Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEsen İbrahim Zeybek:

Çok üzüldüm bu haberi öğrenince. Ersin Taş sadece basketbola değil, spor hayvanlarının yaşadığı spor tesislerine de dikkat ediyordu. Biliyorsunuz kulupler etrafındaki sokak köpekleri onun sayesinde beslenirdi, öğüt verirdi herkese. Bu kadar gönüllü insanlar az bulunur artık. Ruh şad olsun, cenazesine katılmak isterdim. Başsağlığı diliyoruz gerçekten.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKübra Torun:

Ersin Taş çok önemli bir kişiydi. Tofaş'ı kurması da büyük bir başarı. Türk basketboluna çok katkı sundu. Hüzünlü haber. Kendisine saygı duruşu.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜmit Özdemir:

Ersin Taş gerçekten Türk basketbolunun efsanelerinden biriydi. Adamın vizyonu ve çalışkanlığı sayesinde Tofaş bugünkü konumuna geldi. Böyle insanlar ne yazık ki her gün doğmuyor. Ülkemiz için çok değerli bir insan kaybettik. Ailesine ve tüm basketbol severlerine başsağlığı diliyorum.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jose Mourinho dedikodulara son verdi: İmza atmayacağım

Dedikodulara son verdi: O takıma imza atmayacağım
Babanın sigara keyfi az daha can alıyordu! Evde yalnız bırakılan bebek 3. kattan düştü

Babasının evde tek başına bıraktığı bebek 3. kattan düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde: 24 ay geri ödemesiz kredi sağlanacak

Erdoğan kürsüden müjdeyi verdi: 24 ay geri ödemesiz kredi sağlanacak
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Noa Lang Galatasaray için gemileri yaktı

Galatasaray için gemileri yaktı
Sivas’ta sıra dışı ameliyat: Hastanın vücudundan 7.5 kiloluk kitle çıkarıldı

Saniye Nine'nin göğsünden çıkana doktorlar bile inanamadı!

Hacıosmanoğlu'ndan olay sözler: Parmağımla dokunsam şampiyondu

Hacıosmanoğlu: Parmağımla dokunsam şampiyondu
Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü

Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü