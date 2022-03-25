Ersin Destanoğlu milli takımı ipten aldı! Yaptığı kurtarışa övgüler yağıyor - Haberler

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Ersin Destanoğlu milli takımı ipten aldı! Yaptığı kurtarışa övgüler yağıyor

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Ümit Milli Futbol Takımı'mız, deplasmanda İskoçya ile karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlı ekibin kalesini koruyan Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'nun mücadelenin henüz 2. dakikadaki kurtarışı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ümit Milli Takım, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda İskoç ile deplasmanda karşılaştı. Karşılaşmanın henüz başında kalemizde yaşanan tehlikede Ersin Destanoğlu gole izin vermedi.

ERSİN DESTANOĞLU'NA ÖVGÜLER YAĞDI

2. dakikada kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde İskoç futbolcu kafa vuruşuyla topu kalemize gönderdi. Ersin Destanoğlu müthiş bir refleks göstererek gole izin vermedi. Milli eldivenin bu kurtarışı sosyal medyada büyük ilgi görürken, Ersin Destanoğlu'na övgüler yağdı.

Ersin Destanoğlu milli takımı ipten aldı! Yaptığı kurtarışa övgüler yağıyorGörüntü: A Spor

Ersin Destanoğlu milli takımı ipten aldı! Yaptığı kurtarışa övgüler yağıyorGörüntü: A Spor

Ersin Destanoğlu milli takımı ipten aldı! Yaptığı kurtarışa övgüler yağıyorGörüntü: A Spor

Ersin Destanoğlu milli takımı ipten aldı! Yaptığı kurtarışa övgüler yağıyorGörüntü: A Spor

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Ersin Destanoğlu, Beşiktaş, Spor, Haberler

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