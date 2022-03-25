Ersin Destanoğlu milli takımı ipten aldı! Yaptığı kurtarışa övgüler yağıyor

Ümit Milli Takım, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda İskoç ile deplasmanda karşılaştı. Karşılaşmanın henüz başında kalemizde yaşanan tehlikede Ersin Destanoğlu gole izin vermedi.

ERSİN DESTANOĞLU'NA ÖVGÜLER YAĞDI

2. dakikada kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde İskoç futbolcu kafa vuruşuyla topu kalemize gönderdi. Ersin Destanoğlu müthiş bir refleks göstererek gole izin vermedi. Milli eldivenin bu kurtarışı sosyal medyada büyük ilgi görürken, Ersin Destanoğlu'na övgüler yağdı.

Görüntü: A Spor

Görüntü: A Spor

Görüntü: A Spor

Görüntü: A Spor